Bayer: Schulterprellung bei Sven Bender

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt um den Einsatz von Sven Bender zum Meisterschaftsauftakt am kommenden Wochenende gegen Aufsteiger SC Paderborn. Der Allroundspieler des Werksklubs erlitt am Samstag beim 4:1 im DFB-Pokal bei Alemannia Aachen eine Schulterprellung. Dies bestätigte Bayer am Sonntag. Sein Einsatz gegen Paderborn sei offen und hänge vom Heilungsverlauf der nächsten Tage ab, teilte der Klub mit.