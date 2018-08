Bayer: Völler geht von Bailey-Verbleib aus

Düsseldorf (SID) - Rudi Völler glaubt fest an eine Zukunft von Leon Bailey bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. "Um 18.00 Uhr schließt das Transferfenster in England, und uns liegt kein Angebot für ihn vor", sagte der Sport-Geschäftsführer der Werkself am Donnerstag beim Fußball-Gipfel der Rheinischen Post in Düsseldorf.

Völler will Youngstar Leon Bailey halten © SID

Bailey hatte durch starke Leistungen in der Vorsaison bei einigen Klubs aus der Premier League Interesse geweckt. Der 21-jährige Jamaikaner wollte selbst einen Vereinswechsel noch in dieser Transferperiode nicht ausschließen. "Ich mache keine Versprechungen. Was ich sagen kann: Mein voller Fokus liegt darauf, mich als junger Spieler weiterzuentwickeln. Darauf konzentriere ich mich. Wenn ein Klub mich will, kümmern sich mein Management und Bayer 04 darum. Sie treffen die Entscheidung", sagte der Offensivspieler diese Woche dem kicker.

Völler ließ sich dementsprechend auch noch ein Hintertürchen auf: "Es gibt sicherlich Angebote, bei denen wir nicht nein sagen würden. Aber das ist derzeit nicht der Fall." In Italien schließt das Transferfenster am 18. August, in Spanien ebenso wie in Deutschland am 31. diesen Monats.