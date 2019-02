Bayer gegen Fortuna ohne Lars Bender, Sven Bender fraglich

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) weiter auf seinen Kapitän Lars Bender verzichten. Der 29-Jährige ist wegen eines Muskelfaserrisses nach wie vor nicht einsatzfähig.

Muskelfaserriss: Lars Bender noch nicht einsatzfähig © SID

Unsicher ist, ob Benders Zwillingsbruder Sven am Sonntag spielen können wird. Der Abwehrchef hatte am Donnerstagabend in der Europa League bei FK Krasnodar (0:0) eine Sprunggelenksverletzung erlitten. "Wir müssen abwarten, ich kann noch nicht sagen, wie schwer seine Verletzung ist", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz wenige Stunden nach der Rückkehr aus Russland.

Vor dem kommenden Gegner hat der Niederländer gehörigen Respekt: "Das wird ein schweres Spiel, Fortuna hat es zuletzt sehr gut gemacht. Wir müssen gewinnen, aber es wird nicht einfach."