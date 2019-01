Bayer gewinnt auch zweiten Test unter Bosz

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auch das zweite Testspiel unter seinem neuen Trainer Peter Bosz gewonnen. Die Werkself setzte sich im Ulrich-Haberland-Stadion 3:1 (2:0) gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle durch. Kevin Volland (30.) und Leon Bailey (34., 75.) trafen für die Rheinländer.

Peter Bosz gewinnt mit Bayer auch gegen Zwolle © SID

Am Nachmittag (16.15 Uhr) steht eine weitere Partie gegen Drittligist Preußen Münster an. Bosz hatte das Traineramt in Leverkusen nach seinem erfolglosen Engagement bei Borussia Dortmund vom entlassenen Heiko Herrlich übernommen. Mit seiner neuen Mannschaft trifft der 55-Jährige zum Rückrundenauftakt am 19. Januar auf Borussia Mönchengladbach.