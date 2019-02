Bayer ohne Bellarabi gegen Krasnodar und BVB

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Europa-League-Rückspiel am Donnerstag und im Bundesliga-Duell am Sonntag bei Borussia Dortmund auf Angreifer Karim Bellarabi verzichten. Der Offensivspieler erlitt am Sonntag beim 2:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf eine Faserverletzung in der rückseitigen Muskulatur des linken Oberschenkels.

Karim Bellarabi muss verletzungsbedingt aussetzen © SID

Bellarabi war gegen die Fortuna nach einer Viertelstunde ausgewechselt und durch Lucas Alario ersetzt worden.