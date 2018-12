Bayer ohne acht Stammkräfte nach Zypern

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bestreitet sein letztes Gruppenspiel in der Europa League am Donnerstag bei AEK Larnaka auf Zypern (21.00 Uhr/DAZN) ohne acht Stammkräfte. Trainer Heiko Herrlich verzichtet mit Blick auf das kommende Auswärtsspiel in der Liga bei Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf die angeschlagenen Profis Karim Bellarabi (steifer Nacken), Jonathan Tah (Adduktorenprobleme) und Sven Bender (Sprunggelenksprobleme).

Zudem werden Vizeweltmeister Tin Jedvaj, Kevin Volland, Kai Havertz, Charles Aranguiz sowie Torwart Lukas Hradecky geschont. Aufgefüllt wird das Aufgebot der Werkself mit den beiden U19-Spielern Herdi Bukusu und Adrian Stanilewicz.