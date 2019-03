Bayer spielt mit Freiburg Katz und Maus

Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe gegen den SC Freiburg mit Bravour gelöst und mischt im Rennen um die internationalen Plätze weiter voll mit. Die Werkself gewann gegen die zuletzt starken Breisgauer mit 2:0 (1:0) und machte nach dem 2:3-Rückschlag am vergangenen Sonntag bei Spitzenreiter Borussia Dortmund wieder Boden gut.

Sieg für Bayer Leverkusen - Bailey erzielt das 2:0 © SID

Die Gäste kassierten erstmals seit vier Spielen wieder eine Niederlage, haben aber immer noch einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone. Charles Aranguiz (4.) mit einem herrlichen Distanzschuss und Leon Bailey (73.) machten den dritten Heimsieg der Leverkusener in der Liga unter ihrem neuen Trainer Peter Bosz klar. Mit 39 Punkten liegt Bayer nach seinem ersten Sieg an einem Karnevalssamstag seit sieben Jahren in Schlagdistanz zu den Europacup-Rängen.

Vor 26.607 Zuschauern erwischte Bayer einen Traumstart. Aranguiz traf mit seinem ersten Ligatreffer in dieser Saison die Gäste mitten ins Herz. Drei Minuten später verpasste Mitchell Weiser eine höhere Führung.

Die Gäste, die nach ihrem 5:1-Sieg gegen Augsburg mit breiter Brust angereist waren, hatten dem Angriffswirbel von Bayer nichts entgegenzusetzen. Das Team von Trainer Christian Streich, der unter der Woche seinen Vertrag verlängerte, kam nur sporadisch in die gegnerische Hälfte.

Bayer, das nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Europa League nur noch über die Liga in einen europäischen Wettbewerb einziehen kann, beherrschte Ball und Gegner nach Belieben, lediglich die Torausbeute ließ zu wünschen übrig. Tin Jedvaj (17.) verpasste ebenso wie Kevin Volland (26./42.) den zweiten Treffer.

Pech hatte Bayer, dass Abwehrchef Sven Bender nach einem Zusammenprall mit Lukas Kübler bereits in der 22. Minute mit einer klaffenden Platzwunde am Kopf vom Feld und durch Aleksandar Dragovic ersetzt werden musste.

Bayer hatte aber auch anschließend rund 80 Prozent Ballbesitz und ließ die Breisgauer kaum zur Entfaltung kommen. Julian Brandt (60.) und Volland (65.) vergaben weitere Hochkaräter für Bayer. Zuvor hatte allerdings Torwart Lukas Hradecky gegen Kübler (50.) den Ausgleich verhindert.

Fünf Minuten später zeigte Schiedsrichter Guido Winkmann nach einem vermeintlichen Foul von Philipp Lienhart an Aranguiz auf den Punkt, nahm seine Entscheidung aber nach einer Überprüfung am Monitor wieder zurück. Bailey sorgte dann für klare Verhältnisse.