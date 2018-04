Bayern-Amateure vertagen Meisterfeier der Löwen

München (SID) - Die zweite Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München hat die Meisterfeier des Stadtrivalen 1860 in der Regionalliga Bayern zumindest vertagt. Der Verfolger besiegte den Spitzenreiter vor 12.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße 3:1 (2:0) und rückte zwei Spiele vor Saisonende bis auf sechs Punkte an die Löwen heran.

1860 München muss auf die Meisterfeier warten © SID

Kwasi Wriedt (19.), Raphael Obermair (44.) und Derrick Köhn (88.) trafen für den FC Bayern II, Daniel Wein (65.) erzielte den zwischenzeitlichen Anchlusstreffer für 1860. Auf den Staffelmeister wartet in den Play-offs um einen Drittliga-Platz der 1. FC Saarbrücken, souveräner Gewinner der Regionalliga Südwest.