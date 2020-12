Bayern-Basketballer holen Gist und Seeley

München (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben kurzfristig zwei Nachbesserungen an ihrem Kader vorgenommen. Der fünfmalige deutsche Meister gab am Donnerstag die Verpflichtungen von EuroLeague-Routinier James Gist (34, zuletzt Roter Stern Belgrad) und D.J. Seeley (31) von Basket Zaragoza bekannt. Die beiden Amerikaner unterschrieben jeweils bis Saisonende. Im Gegenzug lösten die Münchner den Vertrag mit Malcolm Thomas auf. TJ Bray wiederum wird an Zaragoza ausgeliehen.