Bayern-Basketballer kassieren vierte EuroLeague-Niederlage

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat am siebten Spieltag der EuroLeague die vierte Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic musste sich bei Fenerbahce Istanbul mit 82:90 (39:40) geschlagen geben. Die Münchner hatten nach drei Vierteln noch mit einem Punkt in Führung gelegen, brachten sich aber im Schlussabschnitt durch Schwächen in der Defensive um den Lohn.

EuroLeague: Pleite für Greg Monroe und Bayern München © SID

Mit drei Siegen aus sieben Spielen belegen die Bayern in der Tabelle Platz elf unter 18 Teams. Schlusslicht ist Alba Berlin mit einer Bilanz von 1:6. Für Istanbul war es erst der zweite Erfolg. Bester Werfer der Gäste war Greg Monroe, ebenfalls auf 19 Punkte kam bei Fenerbahce der frühere Münchner Derrick Williams.