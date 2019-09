Bayern-Basketballer verpflichten US-Spielmacher Nelson

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat kurz vor Saisonstart noch einmal personell nachgelegt und US-Spielmacher DeMarcus Nelson verpflichtet. Der 33-Jährige war zuletzt drei Jahre bei Frankreichs Double-Gewinner Asvel Villeurbanne aktiv und wertvollster Spieler (MVP) in der abgelaufenen Finalserie der französischen Meisterschaft.

Spielmacher DeMarcus Nelson unterschreibt bei den Bayern © SID

Der NBA-erfahrene Nelson (13 Spiele in der Saison 2008/09 für die Golden State Warriors) stand zwei Jahre unter Münchens Trainer Dejon Radonjic bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag. Bei Bayerns Tour nach Miami und Montevideo ab der kommenden Woche wird Nelson schon dabei sein. Der Titelverteidiger startet am 30. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Hamburg Towers in die Saison.