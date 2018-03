Bayern-Basketballer vor schwerer Prüfung im Halbfinale des EuroCup

Istanbul (SID) - Die Basketballer des FC Bayern München stehen im Halbfinale des EuroCup gegen Darüssafaka Istanbul vor einer schweren Prüfung. "Für Darüssafaka hat der EuroCup offenkundig oberste Priorität, denn er ist ihre Chance auf die Rückkehr in die EuroLeague, wo sie die letzten Jahre sehr viele Mittel einsetzen konnten", sagte Bayern-Coach Sasa Djordjevic vor dem ersten Duell in Istanbul am Dienstag (18.45 Uhr/Telekom Sport).

EuroCup: Sasa Djordjevic erwartet schwere Aufgabe © SID

In der Best-of-three-Serie benötigen die Münchner zwei Erfolge für einen Einzug ins Finale. Das Heimspiel des deutschen Pokalsiegers gegen den türkischen Klub steigt bereits am Freitag (20 Uhr). Bayern ist nach Alba Berlin (2009/10) erst der zweite Klub im Halbfinale des Wettbewerbs.

Darüssafaka wird von einem NBA-erfahrenen Trainer angeführt. David Blatt arbeitete von 2014 bis 2016 für die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James. Die Bayern bangen noch um den Einsatz von Nationalspieler Danilo Barthel, der im Bundesliga-Duell in Braunschweig (91:82) einen Ellbogen ins Gesicht bekommen hatte.