Bayern-Coach Scheuer: "Lyon ist nicht unverwundbar"

Bilbao (SID) - Die Fußballerinnen von Bayern München wollen beim Champions-League-Finalturnier als frecher Underdog den Favoritensturz schaffen. "Olympique Lyon ist natürlich auch nicht unverwundbar", sagte Trainer Jens Scheuer vor dem Viertelfinale gegen den Titelverteidiger am Samstag (20.00 Uhr/Sport1) in Bilbao: "Wir sind bereit für einen guten Tag, und dann schauen wir mal, wie Lyons Tagesform ist."

Jens Scheuer traut Bayern eine Überraschung zu © SID

Der K.o.-Modus beim Geisterturnier ohne Rückspiele sei für Außenseiter eine große Chance. "In einem Spiel ist vieles möglich. Es wird darauf ankommen, keine Angst zu haben und mutig zu spielen", sagte die neue Kapitänin Lina Magull, für die zudem der Finaleinzug der Bayern-Männer in Lissabon als "Vorbildfunktion" dient: "Wir werden versuchen, es so gut es geht nachzuahmen."

Auf der Gegenseite ist aber auch der sechsmalige Titelträger Lyon nach der 0:3-Halbfinalpleite der männlichen Kollegen am vergangenen Mittwoch zusätzlich motiviert, verriet Delphine Cascarino: "Jetzt liegt es an uns, gegen München zu gewinnen, damit eine kleine Revanche gelingt."

Im Vorjahr waren die Bayern-Frauen erstmals in die Vorschlussrunde der Königsklasse vorgedrungen, scheiterten dort aber am FC Barcelona. Gelänge dem deutschen Vizemeister im San Mames die Überraschung gegen den Seriensieger, könnte es im Halbfinale am Mittwoch wie im Endspiel der Männer zu einem Duell mit Paris St. Germain kommen. Dazu müssten sich auch die Französinnen am Samstag gegen den FC Arsenal durchsetzen.