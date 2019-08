Bayern Favorit im Supercup-Duell mit Dortmund

Dortmund (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als Favorit in das Duell um den Supercup gegen Borussia Dortmund. Falls die Münchner am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) in der regulären Spielzeit gewinnen, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 2,10-Fache des Einsatzes zurück. Ein Erfolg des BVB ist dagegen mit einer Quote von 3,20 notiert.