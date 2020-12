Bayern-Frauen gewinnen Hinspiel bei Ajax Amsterdam

Köln (SID) - Die Fußballerinnen von Bayern München sind erfolgreich in die neue Saison der Champions League gestartet. Der deutsche Vizemeister gewann in der Runde der letzten 32 sein Hinspiel bei Ajax Amsterdam 3:1 (0:0). Das Rückspiel findet am Mittwoch in München statt.

Die Bayern-Spielerinnen wollen in der CL angreifen © SID

Ein Eigentor von Kay-Lee de Sanders (57.) sowie die Treffer von Sydney Lohmann (69.) und Simone Laudehr (86.) ließen den Bundesliga-Spitzenreiter jubeln. Jonna van de Velde (79.) verkürzte für die Gastgeberinnen, als die Bayern in der Defensive zu nachlässig wurden.

Der Double-Gewinner VfL Wolfsburg hatte bereits am Mittwoch 5:0 (3:0) beim serbischen Meister Spartak Subotica gewonnen und steht vor dem zweiten Vergleich am Mittwoch (beide 18.00 Uhr/Sport1) mit einem Bein im Achtelfinale.