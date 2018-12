Bayern-Frauen mit Last-Minute-Sieg in Freiburg

Köln (SID) - Frauenfußball-Vizemeister Bayern München hat am 10. Bundesliga-Spieltag einen glücklichen Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg gefeiert. Kurz vor dem Abpfiff gelang der eingewechselten Gina Lewandowski (90.+3) der Treffer zum 2:1 (1:1)-Endstand. Mit 23 Punkten bleibt das Team von Trainer Thomas Wörle erster Verfolger von Spitzenreiter VfL Wolfsburg (27).

Die Frauen von Bayern München gewinnen knapp in Freiburg © SID

Sharon Beck (18.) hatte die Freiburgerinnen zunächst in Führung gebracht, Nationalspielerin Kathrin Hendrich (19.) gelang postwendend der Ausgleich. Double-Gewinner Wolfsburg empfängt am Nachmittag (15.00 Uhr/Sport1) die TSG Hoffenheim und strebt eine Woche nach der vorzeitigen Herbstmeisterschaft den zehnten Sieg in Serie an.

Die SGS Essen siegte am Sonntagvormittag bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 6:0 (2:0) und fügte dem Aufsteiger die neunte Saisonniederlage zu. Dabei gelang der 16 Jahre alten U20-Nationalspielerin Lena Oberdorf ein Dreierpack. Zudem setzte sich der SC Sand mit 2:0 (2:0) gegen Werder Bremen durch.