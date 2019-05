Bayern München II steigt in die 3. Liga auf

München (SID) - Erst das Double, dann der Aufstieg: Die zweite Mannschaft von Bayern München hat für ein perfektes Wochenende des deutschen Fußball-Rekordmeisters gesorgt. Die Münchner besiegten im Aufstiegs-Rückspiel die Zweitvertretung des VfL Wolfsburg mit 4:1 (2:1) und kehrt nach acht Jahren in die 3. Liga zurück. Das Hinspiel hatte der FC Bayern noch mit 1:3 verloren.

Bayern München II steigt in die 3. Liga auf © SID

"Es ist unheimlich wichtig für uns, dass die zweite Mannschaft jetzt wieder in der dritten Liga spielt, weil der Sprung zu den Profis nicht mehr so groß ist. Das ist für die Entwicklung der Jungs ein wichtiger Schritt", sagte Präsident Uli Hoeneß. Nach der Doublefeier auf dem Rathausbalkon feuerten unter anderem Franck Ribery, David Alaba, Niklas Süle, Serge Gnabry und Sportdirektor Hasan Salihamidzic die "kleinen" Bayern an.

Nach dem frühen Gegentreffer durch Daniel Hanslik (8.) sprach allerdings alles für die Gäste. Jannik Rochelt (33.), Lars Lukas Mai (41.) und Kwasi Okyere Wriedt (49., 64.) drehten aber mit ihren Treffern die Begegnung. Am Samstag hatte sich der FC Bayern durch ein 3:0 im Pokalfinale gegen RB Leipzig das zwölfte Double der Vereinsgeschichte gesichert.

Vor Bayern München II hatten sich Waldhof Mannheim, der Chemnitzer FC und Viktoria Köln den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga gesichert.