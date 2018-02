Bayern München erstmals seit 50 Jahren Basketball-Pokalsieger

Neu-Ulm (SID) - Bayern München ist erstmals seit 50 Jahren deutscher Basketball-Pokalsieger. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic setzte sich im Finale des Top-Four-Turniers in Neu-Ulm mit 80:75 (36:38) gegen Alba Berlin durch. Zuletzt hatten die Bayern 1968 triumphiert. Platz drei sicherte sich Gastgeber ratiopharm Ulm mit einem 81:79 (40:41)-Sieg gegen medi Bayreuth.

Bayern ist Pokalsieger © SID

Jared Cunningham war mit 28 Punkten bester Werfer der Münchner, die ihren ersten wichtigen Titel seit der Meisterschaft 2014 feierten. Für Alba, das mit seinem zehnten Pokaltriumph zu Rekordsieger Bayer Leverkusen aufgeschlossen hätte, war Luke Sikma mit 14 Zählern am erfolgreichsten.

Die Bayern waren am Samstag durch einen 84:73-Halbfinalerfolg gegen Ulm zum dritten Mal in Serie ins Endspiel eingezogen. Berlin hatte sich in der Vorschlussrunde gegen den Erstliga-Vierten Bayreuth 96:74 durchgesetzt.