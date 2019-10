Bayern-Pleite nach Sternstunde - Top-Quartett punktgleich

Köln (SID) - Bayern Münchens Champions-League-Helden sind am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga unsanft auf den Boden der Realität zurückgeholt worden. Der Titelverteidiger kassierte vier Tage nach dem grandiosen 7:2-Triumph in der Königsklasse bei Tottenham Hotspur gegen die TSG Hoffenheim mit 1:2 (0:1) seine erste Saisonniederlage.

Bundesliga: Bayern lässt gegen Hoffenheim Punkte liegen © SID

Zwar behaupteten die Bayern ihre Tabellenführung aufgrund der besseren Tordifferenz vor den nunmehr punktgleichen Rivalen RB Leipzig, SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Allerdings hat Schalke 04 noch am Samstagabend die Chance, München durch einen Sieg gegen Aufsteiger 1. FC Köln als Spitzenreiter abzulösen. Außerdem könnten am Sonntag auch Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg an den Bayern vorbeiziehen.

Leverkusen und Leipzig zogen durch ein 1:1 (0:0) im direkten Duell mit München gleich. Freiburg trotzte Vizemeister Borussia Dortmund ein 2:2 (0:1) ab und verhinderte damit die Rückkehr der zum dritten Mal in Folge sieglosen Westfalen in die absolute Spitzengruppe.

Am Tabellenende muss Aufsteiger SC Paderborn immer noch auf seinen ersten Saisonsieg warten. Die Ostwestfalen kassierten im Kellerduell mit dem FSV Mainz durch das 1:2 (1:2) bereits ihre sechste Niederlage und haben weiter nur einen Zähler auf dem Konto. Bereits am Freitagabend hatte Hertha BSC 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen.