Bayern-Präsident Hoeneß: Play-offs wären "total unfair"

München (SID) - Uli Hoeneß, Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, hat sich vehement gegen eine Änderung des Modus in der Bundesliga ausgesprochen. Eine bereits diskutiere Einführung einer Play-off-Runde nannte Hoeneß im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung "total unfair". Eine Regelanpassung, "nur weil die anderen nicht so leicht mitkommen, und damit sie wieder wettbewerbsfähig sind?", fragte Hoeneß und antwortete selbst: "Das kann es ja wohl nicht sein."

Uli Hoeneß spicht sich vehement gegen Play-off-Runde aus © SID

Die Dominanz der Münchner, die am Wochenende zum 28. Mal Meister werden können, sei der Lohn harter Arbeit, meinte der FCB-Präsident. "Wir haben ja beim FC Bayern nicht einen besonderen Mäzen, der uns Geld schenkt. Oder eine Erbtante aus Amerika. Wir haben uns das in 40 Jahren hier erarbeitet", sagte der 66-Jährige und fügte mit Blick auf die Konkurrenten an: "Ich glaube einfach, dass die anderen Vereine besser arbeiten müssen."