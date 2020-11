Bayern-Profi Zipser stellt klar: "Meisterschaft ist Prio 1"

Köln (SID) - Trotz des Traumstarts in der EuroLeague liegt der Fokus von Bayern München in der neuen Saison ganz klar auf der Basketball Bundesliga (BBL). "Die deutsche Meisterschaft ist Prio 1", sagte Nationalspieler Paul Zipser am Freitag nach dem 74:59 (33:31) gegen Roter Stern Belgrad in der europäischen Königsklasse bei MagentaSport.

Zipser und Co. starteten erfolgreich in die EuroLeague © SID

Mit fünf Siegen aus sieben Spielen sind die Bayern ganz oben dabei, nur der FC Barcelona (6:1) hat eine bessere Bilanz. "Die Mannschaft ist in einer guten Frühform", sagte der frühere National-, Bayern- und Barca-Trainer Svetislav Pesic. Der neue Headcoach Andrea Trinchieri ("Ein großer Sieg") meinte: "Lasst uns so weitermachen."

Am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) starten die Bayern, die in diesem Jahr Alba Berlin den Titel überlassen mussten, gegen Rasta Vechta in die Bundesligasaison. Zipser warnt. "Wir dürfen nicht den gleichen Fehler wieder machen – wir gewinnen in der EuroLeague und verlieren im Pokal", sagte der frühere NBA-Profi.

Die Bayern hatten zuletzt im ersten Pokal-Vorrundenspiel gegen medi Bayreuth den Kürzeren gezogen, dadurch könnte die Hoffnung auf die Teilnahme am Top-Four-Turnier in eigener Halle zerplatzen. Noch ist in der Gruppe D keine Entscheidung gefallen, da zwei Spiele mit Beteiligung von Bayreuth ausstehen.