Bayern-Rekordspieler King: "Dritter zu sein, ist schon eine Enttäuschung"

Köln (SID) - Rekordspieler Alex King vom deutschen Basketballmeister Bayern München ist mit der Leistung der Mannschaft in der Vorrunde des Finalturniers der Bundesliga unzufrieden. "Dritter zu sein, ist schon eine Enttäuschung. Zumal die meisten unsere Gruppe noch als die schwächere gesehen haben", sagte der 35-Jährige im Interview mit der Abendzeitung.

Die Münchner verloren in der Gruppenphase zwei von vier Spielen und wurden nur Dritter. Im Viertelfinal-Hinspiel warten am Mittwoch die MHP Riesen Ludwigsburg (20.30 Uhr/MagentaSport und Sport1). "Positiv stimmt uns, dass wir nach einer Niederlage immer eine gute Reaktion zeigen. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht die Köpfe in den Sand stecken und aufgeben", so King.

Ludwigsburg musste sich in der Gruppenphase nur Alba Berlin geschlagen geben. Auf den Vizemeister könnten die Bayern erst im Finale treffen. "Viele haben im Vorfeld gesagt, dass das das wahrscheinliche Finale ist, weil es das in den letzten beiden Jahren auch war. Es ist aber jetzt eine ganz andere Situation: ein Turnier, keine normalen Play-offs", betonte der Small Forward. Die Abwesenheit der Fans kann für King jedenfalls "keine Ausrede dafür sein, nicht fokussiert in ein Spiel reinzugehen."