Bayern-Star James mit Wadenverhärtung außer Gefecht

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC womöglich auf Mittelfeldspieler James verzichten. Der Kolumbianer erlitt am vergangenen Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul (5:0) eine Wadenverhärtung. Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bestätigte am Mittwoch die erste Diagnose vom Dienstagabend. James müsse "einige Tage mit dem Training aussetzen", teilte der FC Bayern weiter mit.

James habe "keinen Stich bekommen wie bei einem Faserriss, sondern es ist schleichend gekommen", hatte Bayern-Trainer Jupp Heynckes nach dem Spiel erklärt. Die Muskulatur des 26-Jährigen sei hart gewesen, "deswegen war es besser, dass er ausgewechselt wurde". Für James war in der 44. Minute Arjen Robben ins Spiel gekommen.