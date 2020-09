Bayern-Stars künftig mit E-Autos unterwegs

München (SID) - Die Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters und Champions-League-Siegers Bayern München sind künftig mit Elektro-Autos unterwegs - als erster internationaler Fußballklub. Am Samstag nahmen Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Co. in München, einen Tag nach dem 8:0-Auftakttriumph gegen Schalke 04, ihre Modelle des Audi e-tron in Empfang.

Fährt künftig E-Auto: Manuel Neuer © SID

Ladepunkte für die Elektroflotte hatte das Ingolstädter Automobilunternehmen am Trainingsgelände der Bayern an der Säbener Straße bereits installiert. Im Januar hatten der FC Bayern und Audi ihre Partnerschaft vorzeitig bis ins Jahr 2029 verlängert. Mit der Übergabe von insgesamt 19 Audi e-tron an die Spieler ist mehr als die Hälfte der Audi-Flotte des FC Bayern elektrifiziert.