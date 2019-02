Bayern-Training ohne mehrere Stammspieler

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München ist ohne einige Leistungsträger in die neue Trainingswoche gestartet. Wie der Klub bekannt gab, nahmen neben dem erkrankten Mats Hummels auch Kapitän Manuel Neuer und Sven Ulreich (beide grippaler Infekt) sowie Franck Ribery und Robert Lewandowski (beide Magen-Darm-Infekt) nicht am Training am Dienstag teil. Die Mittelfeldspieler Thiago und Leon Goretzka fehlten aufgrund individueller Belastungssteuerung.

Niko Kovac muss im Training auf einige Profis verzichten © SID

Trainer Niko Kovac hatte seiner Mannschaft nach dem 1:0-Heimsieg gegen Hertha BSC am Samstag zwei Tage freigegeben.