Bayern-Wechsel verschoben: Neuer HSV-Vertrag mit Arp bis 2020

Hamburg (SID) - Im Transferpoker um Sturm-Talent Jann-Fiete Arp vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat es eine überraschende Wende gegeben. Der 18-Jährige hat am Freitag seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, ein sofortiger Wechsel zum deutschen Fußball-Meister Bayern München ist damit vom Tisch. "Mit dem Abstieg diesen Klub zu verlassen, war für mich nie eine Option", sagte Arp.

Jann-Fiete Arp bleibt wohl noch eine Saison beim HSV © SID

Gerade in so einer harten Zeit könne und wolle er sich nicht vom HSV trennen, sondern dem Klub das zurückgeben, was er verdient habe, sagte der Youngster weiter: "Deshalb war für mich früh klar, dass dieser Weg hier beim HSV für mich noch nicht beendet ist." Sportvorstand Ralf Becker ergänzte: "Das ist für uns alle ein besonderer Tag. Am Ende ist das ein ganz großes Zeichen für uns alle, dass so eine Identifikationsfigur wie Fiete trotz der Möglichkeiten, die sich ihm jetzt geboten haben, bei uns bleibt."

Somit wird Arp in der zweiten Liga bei den Hanseaten regelmäßig Spielpraxis bekommen, dies wäre im Starensemble des deutschen Rekordmeisters kaum denkbar gewesen. Das Tauziehen um seine sportliche Zukunft hatte Arp nicht nur nach Ansicht von HSV-Trainer Christian Titz in den vergangenen Wochen belastet, nun wurde vorerst Klarheit geschaffen.

Gerüchte über einen möglichen Transfer des Sturmjuwels zum Branchenprimus hatten sich seit Monaten gehalten. Noch offen ist, was die Bayern mit Arp genau planen. Spekuliert wird über einen Transfer 2019 für eine festgeschriebene Ablösesumme oder einen ablösefreien Wechsel 2020.

Arp kam in der vergangenen Erstliga-Saison für die Norddeutschen auf 18 Erstliga-Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Den ersten Bundesliga-Abstieg des HSV konnte er damit nicht verhindern.