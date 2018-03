Bayern bangt für Leipzig-Spiel um Thiago

Istanbul (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordchampion Bayern München bangt vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Vizemeister RB Leipzig (18 Uhr/Sky) um den Einsatz von Thiago. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler musste beim 3:1 (1:0)-Erfolg des souveränen Bundesliga-Tabellenführers im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Besiktas Istanbul in der 35. Minute wegen einer Verletzung am linken Fuß ausgewechselt werden.

Thiagos Einsatz gegen Leipzig scheint offen © SID

"Thiagos Auswechslung war keine Vorsichtsmaßnahme. Er hat gesagt, dass er an der Fußsohle einen Schmerz verspürt hat. Die erste Einschätzung ist aber nicht ganz so schlimm", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes nach dem Abpfiff im ZDF.

Zuvor hatte der Spanier in der 18. Minute das 1:0 für die Bayern und damit zugleich das 100. Pflichtspieltor der Münchner in dieser Saison erzielt. Thiago hat seit seiner Zeit bei den Bayern 2013 mit diversen Verletzungen zu kämpfen.

Wegen eines Muskelteilabrisses im November vergangenen Jahres hatte Thiago 13 Spiele verpasst und erst Mitte Februar beim VfL Wolfsburg (2:1) sein Comeback gegeben. Zuvor fehlte der 26-Jährige bereits wegen einer Knieprellung, Schambeinprellung sowie einer Verletzung der Bauchmuskulatur. Ein Innenbandriss im Knie sowie Bänder- und Muskelverletzungen zwangen ihn zudem in der Vergangenheit zu weiteren Zwangspausen.