Bayern beendet sein kleines Liga-Tief

Köln (SID) - Bayern München hat sein kleines Tief in der Fußball-Bundesliga überwunden und die Tabellenführung gefestigt. Der deutsche Rekordmeister besiegte am 23. Spieltag den 1. FC Köln mit 5:1 (2:0) und baute den Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig, der am Abend noch gegen Borussia Mönchengladbach spielt, zumindest vorübergehend auf fünf Punkte aus.

Lewandowski mit Doppelpack gegen Köln © SID

Eric Maxim Choupo-Moting brachte die Bayern vier Tage nach der Champions-League-Demonstration bei Lazio Rom (4:1) in Führung (18.). Torjäger Robert Lewandowski erhöhte auf 2:0 (33.). Für den Weltfußballer war es bereits der 27. Saisontreffer. Als Köln nach dem 1:2 durch Ellyes Skhiri (48.) Aufwind bekam, schlug erneut Lewandowski eiskalt zu (64.). In der Schlussphase traf noch Serge Gnabry (82., 86.) doppelt.

Dagegen stürzen die Möchtegern-Rebellen von Schalke 04 mit wehenden Fahnen dem Abstieg entgegen. Nach dem medial kolportierten Spieler-Aufstand gegen Trainer Christian Gross unterlag das abgeschlagene Bundesliga-Schlusslicht auch beim Aufsteiger VfB Stuttgart und gab beim 1:5 (1:3) erneut ein trauriges Bild ab.

Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund stellte derweil den Kontakt zu den begehrten Champions-League-Plätzen wieder her. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besiegte Arminia Bielefeld 3:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf Rang vier auf drei Punkte.

Auf Platz drei schob sich der VfL Wolfsburg durch das 2:0 (1:0) über die Berliner Hertha, die nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber Bielefeld nicht auf einem Abstiegslatz rangiert.