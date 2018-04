Bayern binden Abwehrtalent Mai bis 2021

München (SID) - Bayern München hat Abwehrtalent Lukas Mai sechs Tage nach dessen Bundesliga-Debüt mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger, der die Bayern am Saisonende hätte ablösefrei verlassen können, unterschrieb am Freitag bis 2021 beim Rekordmeister. Mai soll bereits kurz vor einem Wechsel zum Hamburger SV gestanden haben.

Lukas Mai bleibt den Bayern drei weitere Jahre erhalten © SID

"Wir sind sehr froh, mit Lukas Mai einen hochtalentierten Spieler an uns gebunden zu haben", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Lukas hat sein Potenzial am Samstag bei seinem Debüt in Hannover, in zahlreichen Trainingseinheiten der Profis und in unseren Jugendmannschaften bereits unter Beweis gestellt. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten."

Mai spielt derzeit hauptsächlich für die U19 der Bayern, am vergangenen Wochenende hatte ihn Trainer Jupp Heynckes beim 3:0 in Hannover überraschend von Beginn an in der Bundesliga eingesetzt.