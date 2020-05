Bayern erneut ohne Thiago

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss wie erwartet auch im Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf seinen Mittelfeldmotor Thiago verzichten. Der spanische Nationalspieler (29) konnte wegen seiner Adduktorenprobleme am Freitag nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

Weiter zum Zusehen verdammt: Mittelfeldspieler Thiago © SID

"Thiago steht noch nicht bereit, das wird noch etwas dauern", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. Der Antreiber hatte zuletzt schon im Topspiel bei Borussia Dortmund (1:0) und gegen Eintracht Frankfurt (5:2) gefehlt.