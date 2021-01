Bayern gegen Schalke ohne Tolisso

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss zum Rückrundenstart bei Schalke 04 auf Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Wie Trainer Hansi Flick am Freitag mitteilte, wird der französische Weltmeister am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) wegen muskulärer Probleme geschont. "Wir gehen da kein Risiko ein", sagte Flick.

Corentin Tolisso muss gegen Schalke pausieren © SID

Gegen Lieblingsgegner Schalke will Flick an das 8:0 aus dem Hinspiel anknüpfen. "Wir sind auf einem guten Weg, ich sehe das Ganze sehr positiv", sagte der Trainer: "Wir müssen aber in jedem Spiel von der Einstellung und der Mentalität da sein."

Allerdings warnte Flick vor dem Tabellenschlusslicht aus Gelsenkirchen. "Die Qualität der Spieler spiegelt nicht die Tabelle wider", sagte der 55-Jährige. Auch der Kantersieg aus dem Eröffnungsspiel sei "nullkommanull in unseren Gedanken".