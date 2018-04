Bayern gegen Sevilla klarer Favorit

Gibraltar (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als klarer Favorit in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den FC Sevilla. Sollte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes nach dem 2:1-Auswärtssieg ins Halbfinale einziehen, würde es beim Sportwettenanbieter bwin für 10 Euro Einsatz lediglich 10,20 Euro geben. Ein Heimsieg bringt bei 10 Euro Einsatz immerhin 12,20 Euro.

CL: Bayern München will ins Halbfinale einziehen © SID

Titelfavorit sind die Münchner für bwin aber nicht. 40:10 ist die aktuelle Quote für einen Triumph der Bayern am 26. Mai in Kiew. Titelverteidiger Real Madrid (33:10) und der FC Barcelona (34:10) werden stärker eingeschätzt.