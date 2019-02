Bayern in Leverkusen auch ohne Thiago

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München beklagt vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren personellen Ausfall. Wie die Münchner mitteilten, fällt neben Kapitän Manuel Neuer auch Mittelfeldspieler Thiago für die Partie bei der Werkself aus. Der Spanier trat in dieser Woche wegen muskulären Problemen kürzer, ein Einsatz in Leverkusen wäre daher zu früh gekommen.

Bundesliga: Bayerns Thiago fällt gegen Leverkusen aus © SID

Nationaltorhüter Neuer hatte sich im Training "eine Blessur an der rechten Hand" zugezogen. Zur Schwere der Verletzung machte der FC Bayern keine Angaben. Für ihn rückt Sven Ulreich ins Tor des Tabellenzweiten nach.