Bayern informieren die UEFA: Keine Zuschauer gegen Chelsea

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) darüber informiert, dass das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea ohne Zuschauer ausgetragen wird. Das gab der Bundesliga-Spitzenreiter am Dienstag bekannt. Das Spiel findet am 18. März (21.00 Uhr) statt.

Rückspiel der Bayern gegen Chelsea wird zum Geisterspiel © SID

Die bayerische Staatsregierung hatte zuvor beschlossen, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zunächst bis zum Ende der Osterferien zu untersagen. Die Bayern setzen die Verfügung um.

Zugelassen sind nach Klubangaben nur "Personen, die einen Arbeitsauftrag für die Durchführung des Spiels haben". Die TV-Berichterstattung sei durch den Rechteinhaber garantiert. Die Bayern werden allen Käufern einer Eintrittskarte den offiziellen Ticketpreis erstatten. Dauerkartenbesitzer werden individuell angeschrieben und über das Rückerstattungsverfahren informiert.