Bayern mit Neuer in Köln

München (SID) - Bayern Münchens Trainer Hansi Flick kann im Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln Torwart Manuel Neuer einsetzen. "Alle Wehwehchen sind vorbei. Manu hat ganz normal am Training teilgenommen", sagte Flick am Freitag. Der Kapitän hatte am Donnerstag wegen eines Magen-Darm-Infekts noch gefehlt.

Manuel Neuer ist fit © SID

Auch die unter der Woche leicht angeschlagenen Joshua Kimmich und Alphonso Davies stehen dem Rekordmeister zur Verfügung. Flick fehlen damit vor dem Start in die Wochen der Wahrheit nur noch Javi Martinez und Niklas Süle.