Bayern ohne Neuer im Pokal-Achtelfinale gegen Hertha

Berlin (SID) - Ohne Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer tritt Rekordsieger Bayern München im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend bei Hertha BSC an. Der 32-Jährige war trotz seiner Fingerverletzung mit nach Berlin gereist, auf dem Aufstellungsbogen eine Stunde vor der Partie im ausverkauften Olympiastadion fehlte sein Name jedoch. Sven Ulreich vertritt Neuer wie schon zuletzt in der Liga, auf der Bank nahm der 19-jährige Christian Früchtl Platz.