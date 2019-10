Bayern schreiben Geschichte: Höchster Europacupsieg überhaupt in England

London (SID) - Bayern München mit dem viermaligen Torschützen Serge Gnabry hat beim denkwürdigen 7:2 (2:1) in der Champions League bei Tottenham Hotspur gleich mehrfach Geschichte geschrieben. Die Spurs, in der Vorsaison noch Finalist der Königsklasse, mussten gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister die höchste Heimpleite einer englischen Mannschaft in der Europacup-Historie hinnehmen.

7:2 bei Tottenham Hotspur: Bayern München schreibt Geschichte © SID

Außerdem kassierte Tottenham erstmals in seiner 137-jährigen Klubgeschichte sieben Heimgegentreffer. Mehr als vier waren es im Europapokal zuvor nie gewesen, die bislang höchste Niederlage vor eigenem Publikum erlitten die Spurs am 3. Oktober 2018 beim 2:4 gegen den FC Barcelona (Gruppenphase).

Für die Bayern war es übrigens nicht der höchste Auswärtssieg in der Champions League. Diesen feierten sie beim 7:1 am 21. Oktober 2014 bei der AS Rom, ebenfalls in der Gruppenphase.