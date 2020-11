Bayern und Salzburg mit Trauerflor

Köln (SID) - Bayern München und der österreichische Fußballmeister Red Bull Salzburg werden im Champions-League-Spiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Wien mit einem Trauerflor antreten. Wie die Salzburger und Münchner mitteilten, wird außerdem eine Schweigeminute abgehalten.