Bayern will mehr: "Haben den ersten Schritt gemacht"

Bremen (SID) - Bayern München ist nach dem Gewinn der achten Meisterschaft in Serie noch lange nicht satt - im DFB-Pokal und der Champions League könnten die nächsten Titel folgen. "Es ist Bayern München, hier sind die Ziele immer hoch, das passt aber zu mir", sagte Meister-Trainer Hansi Flick nach dem etwas mühsamen 1:0 (1:0) bei Werder Bremen, dass dem Rekordchampion zum vorzeitigen Titelgewinn reichte, bei Sky.

"Wir haben den ersten Schritt gemacht, das erste Ziel haben wir erreicht durch die Meisterschaft", sagte Flick und richtete den Blick schon wieder nach vorne auf den 4. Juli und das Duell mit Bayer Leverkusen in Berlin: "Aber wir haben im Pokal noch den nächsten Schritt, den wir machen wollen. Aber was man nicht planen kann, ist die Champions League. Die wird schwer genug."

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge umriss nach der 30. Meisterschaft der Vereinsgeschichte die Planungen für die anstehenden Wochen. "Wir haben nach dem Pokalfinale eine Pause von rund vier Wochen, der Trainer wird der Mannschaft einen Kurzurlaub von zwölf Tagen geben. Und anschließend wird er wieder in die Vorbereitung für das Achtelfinalspiel gehen", sagte er - dort wartet das Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0). "Dann müssen wir einfach voll konzentriert zur Sache gehen, um auch in der Champions League noch die eine oder andere Runde weiterzukommen, idealerweise ins Finale", sagte Rummenigge: "Wir müssen nicht mit Arroganz, sondern mit Respekt in die Aufgaben gehen."

Klub-Präsident Herbert Hainer wagte sich verbal etwas weiter aus der Deckung. "Ich würde mal die Experten zitieren, die alle sagen, diese Mannschaft hat die Möglichkeit, das Triple zu gewinnen", sagte er: "Da gehört auch immer das Quäntchen Glück dazu, aber die individuelle Qualität und was Hansi Flick in sechs Monaten aus der Mannschaft gemacht hat, ist schon klasse." Bayern habe "alle Möglichkeiten und ich traue der Mannschaft viel zu", sagte Hainer. Die Meisterschaft soll nur der erste Schritt gewesen sein.