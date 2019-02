Bayern zufrieden aber nicht euphorisch: "Ergebnis nicht gefahrlos"

Liverpool (SID) - Große Zufriedenheit, aber keine Euphorie: Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool vor dem Rückspiel am 13. März vor zu hohen Erwartungen gewarnt. "Wir haben die Tür für das Rückspiel ein Stück aufgestoßen. Trotzdem warne ich davor, mit zu viel Euphorie ins Rückspiel zu gehen. Es ist kein Ergebnis, das gefahrlos ist", sagte der Bayern-Boss.

Sehr zufrieden: Karl-Heinz Rummenigge © SID

Er selbst habe 1981 im Europacup zusammen mit Präsident Uli Hoeneß nach einer Nullnummer an der legendären Anfield Road schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht. "Wir sind dann nach einem 1:1 in München ausgeschieden. Wir dürfen nicht den Fehler machen wie meine Mannschaft, wir müssen ein zweites sehr gutes Spiel machen", betonte Rummenigge vor der Partie in der Allianz Arena in drei Wochen.

Hoffnung macht dem deutschen Fußball-Rekordmeister gegen das Team von Jürgen Klopp allerdings die sehr gute Vorstellung der in dieser Saison oft anfälligen Defensive. "Alle haben diesmal mitgemacht", lobte Kapitän Manuel Neuer seine Vorderleute.

"Die Viererkette war eine Viererkette. Wir haben defensiv gedacht. Der Plan hat gut funktioniert", betonte Mats Hummels, der zusammen mit Javi Martinez und Thiago die Reds-Offensive mit Mo Salah, Roberto Firmino und Sadio Mane kaum zur Entfaltung kommen ließ.

Rummenigge schwärmte von einem "großartigen Spiel. Sepp Herberger hätte große Freude daran gehabt: einer für alle, alle für einen." Für Trainer Niko Kovac war die Leistung seiner Mannschaft schlicht "klasse".

Der FC Bayern habe "bewiesen, dass wir es können", ergänzte Neuer: "Das war ein tolles Signal. Aber wir können nicht sagen, dass wir durch sind." Auch Hummels bremste jegliche Euphorie. Die Ausgangssituation sei lediglich "ein klein bisschen besser" geworden.

Liverpools Trainer Klopp nahm die Nullnummer gefasst auf. "Es ist kein ungewöhnliches Ergebnis und auch für uns kein schlechtes. Wir wollten ein Ergebnis, mit dem wir arbeiten können - und mit dem 0:0 können wir natürlich arbeiten."