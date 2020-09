Beach-DM: Ludwig/Kozuch direkt im Viertelfinale

Köln (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist mit Margareta Kozuch bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand direkt ins Viertelfinale eingezogen. Durch einen 2:0 (21:16, 21:18)-Erfolg über ihre Klubkolleginnen Leonie Körtzinger/Sarah Schneider vom Hamburger SV machten Ludwig/Kozuch am Freitag den Sieg in der Gruppe A perfekt.

Laura Ludwig zieht ins DM-Viertelfinale ein © SID

Die Titelverteidigerinnen Karla Borger und Julia Sude müssen dagegen den Umweg über das Achtelfinale nehmen. In der Gruppe B verlor das Duo aus Düsseldorf das entscheidende Duell um Platz eins gegen Melanie Gernert/Lena Ottens (Düsseldorf/Hamburg) 1:2 (19:21, 21:10, 11:15).

Auch Kira Walkenhorst, Ludwigs Gold-Partnerin von Rio, schaffte es nicht auf direktem Weg ins Viertelfinale. Mit Anna-Lena Grüne (beide Essen) wurde die Rückkehrerin in der Staffel D nur Dritte. Gewinnen Walkenhorst/Grüne ihr Achtelfinalspiel, geht es in der Runde der letzten Acht noch am Freitag gegen Ludwig/Kozuch.