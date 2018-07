Beach-EM: Bergmann/Harms nach erstem Sieg in der K.o.-Phase

Den Haag (SID) - Das einzige deutsche Männer-Duo Arne Bergmann/Yannick Harms hat bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden die K.o.-Phase erreicht. Nach zwei Niederlagen reichte dem Team ein 2:1 (21:14, 19:21, 15:11) im dritten Gruppenspiel gegen die Litauer Arnas Rumsevicius/Lukas Kazdailis, um das vorzeitige Aus abzuwenden und das selbst gesteckte Ziel zu erreichen.

Bergmann/Harms stehen in der K.o.-Phase © SID

"Nach dem deutlichen ersten Satz haben wir ein bisschen den Faden verloren, die Bedingungen sind weiterhin schwierig", sagte Bergmann bei beachvolleyball.de. Für Bergmann/Harms geht es am Freitag weiter, der Gegner in der ersten K.o.-Runde steht noch nicht fest. Die Auslosung der Partien findet am Abend statt.

Bei den Frauen kämpfen Chantal Laboureur/Julia Sude und Karla Borger/Margareta Kozuch am Nachmittag um ein Ticket für das Achtelfinale, das am Abend auf dem Programm steht.