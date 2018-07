Beach-EM: Bergmann/Harms verpassen Achtelfinal-Einzug

Den Haag (SID) - Das Beachvolleyball-Duo Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms hat bei der EM in Den Haag/Niederlande den Einzug in das Achtelfinale knapp verpasst. Das einzige deutsche Männer-Team unterlag in der Zwischenrunde den Niederländern Christiaan Varenhorst/Jasper Bouter mit 1:2 (15:21, 21:19, 13:15).

Bergmann (links) und Harms verlieren zum Auftakt © SID

Am Abend spielen die beiden Duos Chantal Laboureur/Julia Sude (gegen Liliana/Elsa aus Spanien) und Victoria Bieneck/Isabel Schneider (gegen Betschart/Hüberli aus der Schweiz) um den Einzug in das Halbfinale der Damen-Konkurrenz.