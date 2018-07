Beach-EM: Laboureur/Sude kampflos in der K.o.-Runde

Den Haag (SID) - Die Beachvolleyball-Weltranglistendritten Chantal Laboureur und Julia Sude (MTV Stuttgart) haben bei der EM in den Niederlanden kampflos die K.o.-Runde erreicht. Die für Mittwoch geplante Partie gegen Kinga Kolosinska/Katarzyna Kociolek fiel aus, weil das polnische Duo aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte. Die deutschen Titelkandidatinnen hatten somit spielfrei.

Laboureur und Sude hatten am Dienstag zunächst gegen die Außenseiterinnen Menegatti/Giombini überraschend mit 1:2 verloren, wenige Stunden später aber Liliana/Elsa mit 2:0 bezwungen. Nach dem Abschluss der Vorrunde belegt die deutsche Paarung in Gruppe A, in der alle drei Teams fünf Punkte aufweisen, den dritten Rang. Laboureur/Sude müssen damit in der ersten K.o.-Runde am Donnerstag um den Einzug in das Achtelfinale, das am gleichen Tag ausgetragen wird, kämpfen.

Ohne Umweg zogen hingegen Kim Behrens/Sandra Ittlinger (OSC Baden-Württemberg) dank des 2:0 (21:19, 21:14) gegen die Russinnen Jewgenia Ukolowa/Jekaterina Birlowa in die Runde der letzten 16 ein. Karla Borger/Margareta Kozuch (DJK TuSA 06 Düsseldorf) gewannen 2:0 (21:15, 21:12) gegen die norwegische Paarung Johanne Ulveseth/Ingrid Lunde. Sie müssen wie Laboureur/Sude in der ersten K.o.-Runde antreten. Am Abend (18.30 Uhr) sind zudem noch Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Hamburger SV) im Einsatz.