Beach-EM: Laboureur/Sude vorzeitig gescheitert

Den Haag (SID) - Für die deutschen Beachvolleyball-Duos ist die EM in den Niederlanden überraschend bereits vor den Halbfinals beendet. Die Weltranglistendritten und Topgesetzten Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart) verloren im Viertelfinale gegen die Spanierinnen Liliana Fernandez Steiner/Elsa Baquerizo McMillan trotz Satzführung mit 1:2 (23:21, 20:22, 10:15).

Das Duo Laboureur/Sude scheidet überraschend aus © SID

Ebenfalls den Einzug in die Vorschlussrunde verpasste das an Nummer vier gesetzte Duo Victoria Bieneck/Isabel Schneider aus Hamburg. Sie unterlagen Nina Betschart/Tanja Hüberli aus der Schweiz mit 1:2 (21:18, 11:21, 12:15). Damit ist die Hoffnung auf den vierten EM-Titel für ein deutsches Frauen-Duo in Folge geplatzt.

Bei den Männern hatten Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms zuvor bereits den Einzug in das Achtelfinale knapp verpasst. Das einzige deutsche Männer-Team unterlag in der Zwischenrunde den Niederländern Christiaan Varenhorst/Jasper Bouter mit 1:2 (15:21, 21:19, 13:15).