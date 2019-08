Beach-EM: Ludwig/Kozuch ausgeschieden - Thole/Wickler im Viertelfinale

Köln (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben bei der EM in Moskau das Viertelfinale verpasst. Wenige Stunden nach ihrem hart umkämpften Achtelfinaleinzug unterlag das Hamburger Duo den Niederländerinnen Joy Stubbe und Marleen van Iersel 0:2 (18:21, 19:21). Nach dem frühen Aus bei der Heim-WM in Hamburg im Juli war es die nächste Enttäuschung für die 33 Jahre alte Ludwig und ihre 32 Jahre alte Partnerin.

Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind ausgeschieden © SID

Deutlich besser lief es für die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sowie Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger (Friedrichshafen/München). Die Hamburger Thole/Wickler, letztes deutsches Männerteam im Wettbewerb, erreichten durch ein 2:0 (21:12, 21:15) gegen die Österreicher Clemens Doppler/Alexander Horst die Runde der letzten Acht, Laboureur/Ittlinger zogen durch ein 2:0 (21:16, 21:19) gegen die Französinnen Alexia Richard und Lezana Placette ins Viertelfinale ein.

Thole/Wickler treffen am Samstagvormittag im Viertelfinale auf die Norweger Anders Mol/Christian Sorum, die sie im Halbfinale der Heim-WM in Hamburg bezwungen hatten. Ittlinger/Laboureur bekommen es in der Runde der besten Acht am Freitagnachmittag mit Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka aus Lettland (18.00 Uhr) zu tun.

Wie für Ludwig/Kozuch ist die EM derweil auch für Kim Behrens und Cinja Tillmann beendet. Das Duo aus Münster unterlag Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre aus der Schweiz mit 1:2 (16:21, 23:21, 11:15). Zuvor war bereits das deutsche Top-Team Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) zum Auftakt der K.o.-Phase ausgeschieden. Sie hatten sich den Französinnen Richard/Placette trotz starkem Start mit 1:2 (21:12, 19:21, 5:15) geschlagen geben müssen.