Beach-Tour: Schweizer Duo Betschart/Hüberli gewinnt in Hamburg

Hamburg (SID) - Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli haben das Beach-Tour-Turnier in Hamburg gewonnen. Im Finale am Sonntagabend setzten sich die WM-Vierten ohne Probleme mit 2:0 (21:12, 21:17) gegen das deutsche Duo Kim Behrens/Cinja Tillmann durch. Für Hüberli ist es bereits der zweite Erfolg auf der Tour, vor zwei Wochen siegte die 27-Jährige gemeinsam mit Isabel Schneider in Düsseldorf.

Betschart (l.) und Hüberli (r.) siegten ohne Probleme © SID

Bei der Generalprobe für die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) mussten die Olympiasiegerinnen Kira Walkenhorst (29) und Laura Ludwig (34) mit ihren neuen Partnerinnen bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Am Freitag hatten Walkenhorst und Anna-Lena Grüne zum Auftakt mit einem Erfolg über Ludwig und Margareta Kozuch (2:1) im Feld der Top-Teams ein Ausrufezeichen gesetzt.

Walkenhorst war zuletzt nach knapp zweijähriger Auszeit in den Sand zurückgekehrt und hatte sich bei ihrer Premiere mit Grüne in Düsseldorf direkt das Ticket für die deutsche Meisterschaft gesichert. Ludwig/Kozuch waren bereits vor der Turnierserie dafür gesetzt.