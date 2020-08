Beach-Tour: Thole siegt ohne Wickler in Düsseldorf

Düsseldorf (SID) - Vizeweltmeister Julius Thole (Hamburg) hat bei der Beachvolleyball-Tour in Düsseldorf ohne seinen Stammpartner Clemens Wickler das Top-Team-Turnier gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag mit dem Niederländer Alexander Brouwer, Olympiadritter von 2016, im Finale mit 2:0 (21:14, 21:17) gegen Sven Winter (Düsseldorf) und Nejc Zemljak (Slowenien) durch.

In Düsseldorf im Finale: Thole und Brouwer © SID

Im Halbfinale hatten Thole/Brouwer Schwerstarbeit verrichtet und erst nach langem Kampf gegen die deutschen Meister Daniel und Bennet Poniewaz (Schüttorf) 2:1 (17:21, 21:17, 15:10) gewonnen.

Wickler hatte an diesem Wochenende vorsichtshalber ausgesetzt. Beim Herren-Auftakt der Beach-Tour vor zwei Wochen war das Duo Thole/Wickler überraschend im Semifinale an Nils Ehlers und Lars Flüggen gescheitert.

Mit dem Finale am Sonntag verließ die Beach-Tour Düsseldorf, ab dem kommenden Freitag geht es in Hamburg weiter. Die dritte und letzte Station folgt in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September), wo die deutsche Meisterschaft stattfindet.