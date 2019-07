Beach-WM: Borger/Sude als erstes deutsches Team im Achtelfinale

Hamburg (SID) - Karla Borger und ihre neue Partnerin Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) haben als erstes deutsches Duo das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg erreicht. In dem deutsch-deutschen Duell gegen Kim Behrens/Cinja Tillmann (Münster) setzten sich die Favoritinnen mit einiger Mühe erst nach drei Sätzen 2:1 (19:21, 21:17, 15:13) durch. Borger/Sude treffen in der Runde der letzten Sechzehn nun auf die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

Karla Borger (r.) und Julia Sude sind im Achtelfinale © SID

Alle sechs gestarteten deutschen Teams um Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch (Hamburg) hatten es in die K.o.-Phase geschafft.