Beach-WM: Deutsches Duo Thole/Wickler im Achtelfinale

Hamburg (SID) - Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg als einziges deutsches Männer-Team das Achtelfinale erreicht. Gegen die Olympiadritten Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (Niederlande) gewann das Hamburger Duo im Rothenbaumstadion in zwei Sätzen (21:19, 21:19). Zuvor waren Nils Ehlers/Lars Flüggen (Hamburg) und Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hameln) im Sechzehntelfinale gescheitert.

Arne Bergmann und Yannick Harms scheitern bei Beach-WM © SID

Ehlers/Flüggen verpassten gegen die favorisierten US-Amerikaner Tri Bourne/Trevor Crabb beim 1:2 (21:15, 19:21, 10:15) eine Überraschung, Bergmann/Harms kassierten die erwartete Niederlage gegen das norwegische Top-Duo Anders Mol/Christian Sorum. Gegen das derzeit beste Team der Welt verloren die Hamburger in zwei Sätzen (13:21, 13:21).

Thole/Wickler treffen nach einer überzeugenden Leistung und vier Siegen in vier Spielen in der Runde der letzten 16 auf die Brasilianer Alison/Alvaro.

Bei den Frauen waren am Vortag fünf von sechs Teams ausgeschieden, unter anderem auch Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch. Am Abend treten Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) im Achtelfinale gegen die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda an.